Во Львовской области напали на лагерь цыган, 1 человек убит

Во Львовской области Украины в ночь на воскресенье один человек погиб и несколько получили ранения в результате нападения группы людей в масках на лагерь цыган.

Как сообщила полиция, задержаны семь человек, причастных к нападению.

Жертвой нападения стал 24-летний житель Закарпатской области. Среди раненых – 10-летний мальчик.

7 июня националисты разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке в Киеве. В мае был сожжен лагерь в Тернопольской области.

С призывами организовывать нападения цыганские лагеря ранее выступал Сергей Мазур, называющий себя координатором националистической организации С14.

США и международные правозащитные организации призвали Украину расследовать нападения на цыган.