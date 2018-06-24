Во Львовской области напали на лагерь цыган, 1 человек убит

Во Львовской области Украины в ночь на воскресенье один человек погиб и несколько получили ранения в результате нападения группы людей в масках на лагерь цыган.
Как сообщила полиция, задержаны семь человек, причастных к нападению.
Жертвой нападения стал 24-летний житель Закарпатской области. Среди раненых – 10-летний мальчик.
7 июня националисты разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке в Киеве. В мае был сожжен лагерь в Тернопольской области.
С призывами организовывать нападения цыганские лагеря ранее выступал Сергей Мазур, называющий себя координатором националистической организации С14.
США и международные правозащитные организации призвали Украину расследовать нападения на цыган.
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