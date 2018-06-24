Генсек Совета Европы подаст ходатайство о помиловании Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник подаст официальное ходатайство на имя президента России Владимира Путина о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил "Немецкой волне" заместитель Ягланда Даниэль Гольтген.

Ягланд на прошлой неделе посетил Москву. На встрече с Путиным, как подтвердили в Совете Европы, он не говорил о Сенцове, однако поднял вопрос о ним во время встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. "Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала в отношении него ни поддержки, ни возражений", - сказал Гольтген. Не дождавшись реакции, генсек Совета Европы решил подать прошение на имя Путина.

Украинский представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба ранее подверг Ягланда критике, сказав, что своим визитом в Москву он поучаствовал в пиар-кампании чемпионата мира по футболу.

Олег Сенцов более месяца держит голодовку. Его требование - освобождение из российских колоний и следственных изоляторов 64-х граждан Украины. Ранее он отказался писать прошение о помиловании. Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов, сам он называет дело сфабрикованным. Освободить Сенцова призывали известные общественные деятели и кинорежиссеры.

Российские представители заявляют, что обсуждают с Украиной вопрос об обмене заключенными, однако каких-либо договоренностей пока не достигнуто.