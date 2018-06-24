Саакашвили предложил модель "прямой народной демократии"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах после выдворения с Украины, предложил внедрить в стране, которую возглавлял в 2004-2013 годах, модель "прямой народной демократии", функционирующей на основе "Грузинской платформы социальных сетей" и новых технологий общественной коммуникации, которую ещё предстоит разработать.

О новой концепции Саакашвили рассказал в видеообращении, которое он записал по-английски.

Суть предложения экс-президента в том, что с помощью новой платформы социальных сетей, граждане смогут не просто влиять на правительственные решения, но непосредственно принимать важнейшие решения в политической и экономической сферах, а также управления страной.



На основе новой системы "прямой демократии" граждане получат возможность отправлять в отставку неугодных министров, глав различных ведомств и других высокопоставленных чиновников. "Любое должностное лицо будет снято и любой орган будет распущен, если граждане соберут достаточное количество голосов" - пояснил Саакашвили. А те граждане, кто не пользуется социальными сетями, не обладают компьютерами и смартфонами, всё же смогут участвовать в процессе "прямой демократии" с помощью электронных удостоверений личности, - придя в специальные терминалы, почту или дом юстиции. Саакашвили тут же смоделировал ситуацию с участием пенсионера, который, по его словам, придёт в терминал, предъявит ID-карту и скажет: "Детка, я хочу, чтобы моя пенсия увеличилась на столько-то лари".



Третий президент Грузии обещал, что в случае возвращения во власть основанной им партии "Единое национальное движение", инициатива внедрения "прямой демократии через социальные сети" немедленно воплотится в жизнь.