В Брюсселе лидеры ряда стран ЕС обсуждают миграцию

В Брюсселе в воскресенье пройдет неформальная рабочая встреча глав ряда европейских государств, заинтересованных в решении проблемы миграции. Встречу созвал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, чтобы попытаться выработать единую позицию перед официальным саммитом ЕС, который пройдет на следующей неделе.

Для канцлера Германии Ангелы Меркель неформальный "мини-саммит" может сыграть решающую роль. Он проходит в условиях ожесточенного спора о политике беженцев между ее партией ХДС и ее партнерами по коалиции из ХСС.

Между партиями вспыхнул спор на тему приема беженцев. Лидер ХСС и глава МВД Германии Хорст Зеехофер намерен закрыть границы для беженцев без документов или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Канцлер и глава ХДС Ангела Меркель считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а кроме того, несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

Встреча в Брюсселе дает Меркель возможность провести неофициальные переговоры с итальянским премьером.

Как пишет издание The Guardian, Меркель ранее сообщила Джузеппе Конте в телефонном разговоре, что уже "подготовила проект коммюнике, которое должно быть принято в воскресенье всеми участниками". Конте возмутился и ответил, что "никто не должен в обход всех участников, имеющих определённую позицию, проводить собственное решение". Теперь принятия документа по итогам встречи не ожидается.

Италия, к власти в которой пришло правительство популистов, в последнее время вступила в спор с рядом государств ЕС. Она настаивает на ужесточении подхода к беженцам и за перераспределение уже прибывших в ЕС беженцев по различным странам Евросоюза. Страны так называемой "Вышеградской четверки" - Польша, Чехия, Словакия и Венгрия - однако, возражают против системы квот.