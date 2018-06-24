Кушнер: США готовят план ближневосточного урегулирования

Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, заявил в интервью выходящей в Восточном Иерусалиме газете "Аль-Кудс", что американская администрация в ближайшее время завершит работу над плано палестино-израильского урегулирования.

Кушнер подчеркнул, что Вашингтон готов к сотрудничеству с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Ранее Палестинская автономия объявила бойкот США после заявления президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот город американского посольства.

Представитель президента США отказался обсуждать детали готовящегося плана, но отметил, что он будет обнародован в любом случае. "Если Аббас готов вернуться за стол переговоров, мы готовы обсуждать с ним этот план. Если нет – он просто будет опубликован", - заявил Кушнер. При этом он подверг сомнению желание и готовность палестинского лидера к компромиссам.