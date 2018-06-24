Kronen: Трамп и Путин могут встретиться в Вене 15 июля

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в Вене 15 июля. Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники. По ее данным, в столице Австрии над подготовкой встречи активно работают дипломаты из обеих стран, а в последнее время туда стали прибывать и сотрудники спецслужб, отвечающие за обеспечение безопасности.

Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что о договоренностях будет объявлено, когда они будут достигнуты. В Москве и Вашингтоне подтверждают, что переговоры о встрече Трампа и Путина ведутся, и что столица Австрии рассматривается как возможное место ее проведения. В годы "Холодной войны" в Вене встречались Джон Кеннеди с Никитой Хрущевым, а затем Джимми Картер с Леонидом Брежневым.

В ближайшие дни Москву должен посетить помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

15 июля в Москве состоится финал чемпионата мира по футболу. На открытии турнира 14 июня Путин присутствовал.

