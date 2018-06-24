Формула отнятых дней. 100 тысяч заключенных готовы выйти на свободу

Закон, предусматривающий введение гибкой системы зачета дней, которые обвиняемые проводят в СИЗО до вынесения приговора, принят Государственной думой России в третьем чтении. Теперь он должен получить одобрение Совета Федерации и пойти на подпись к президенту. Новые законодательные нормы приведут к освобождению около 100 тысяч заключенных, но ухудшат положение людей, которым будут назначать домашний арест.

Уравнения

"Бесспорно, правозащитники считают это заметной гуманизацией российского уголовного правосудия. Будет одномоментный пересмотр приговоров, посчитано, что на свободу отпустят около 100 тысяч человек", – говорит Лев Пономарев, лидер Движения за права человека.

Законопроект (внесенный еще в 2008 году) был принят Госдумой во втором чтении в минувшую среду, а в четверг – уже в третьем. Он предусматривает изменения в 72-й статье Уголовного кодекса "Исчисление сроков наказания и зачет наказания".

Условия в СИЗО – где ожидают суда и приговора люди, еще не признанные виновными, – тяжелее колоний, где нужно будет отбывать наказание многим осужденным. Законопроект пытается исправить это, введя дифференцированную систему зачета дней, проведенных под стражей до приговора.

Если человек ждал приговора в СИЗО, а был осужден на исправительные работы или ограничения по военной службе, один день в СИЗО будет зачитываться за три дня такого наказания. Если приговорили к обязательным работам – один день в СИЗО приравняют к восьми часам обязательных работ.

Это должно привести к перерасчету срока для Олега Навального

День в СИЗО будет зачитываться за два дня, если приговор осужденному предусматривает ограничение свободы, принудительные работы или арест (вид краткосрочного лишения свободы, предусмотрен законодательством России, но пока не применяется, так как не создана система арестных домов), а также срок в колонии-поселении.

Один день в СИЗО будет засчитываться за полтора дня наказания в дисциплинарной воинской части, воспитательной колонии (для несовершеннолетних) и исправительной колонии общего режима. Это должно привести к перерасчету срока для Олега Навального. Его взяли под стражу в зале суда, и он провел три месяца в СИЗО, ожидая рассмотрения дела во второй инстанции. Впрочем, Олегу Навальному и так скоро выходить: это должно случиться в конце июня, так что закон может быть подписан Владимиром Путиным уже после того, как он окажется на свободе.

Как рассказал Радио Свобода Павел Крашенинников, автор законопроекта, а также бывший министр юстиции и многолетний председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, когда закон подпишет президент, для перерасчета сроков заключенные, а также администрации колоний должны обращаться в суд: это предусматривает стандартная процедура для случаев смягчения законодательства.

Неизменно

Такая норма не даст уменьшить сроки Никите Белых и Алексею Улюкаеву

Крашенинников также отметил, что если человек, находящийся в СИЗО, попадает в штрафной изолятор, время в нем рассчитывается по формуле один к одному, вне зависимости от будущего приговора: режим штрафного изолятора приравнивается к тюремному. По принципу один к одному будет считаться и срок осужденным, которых в колонии за нарушения помещают в изоляторы и помещения камерного типа.

Один день в СИЗО будет считаться равным дню, проведенному в тюрьме, колониях строгого и особого режима. Такая норма не даст уменьшить сроки Никите Белых и Алексею Улюкаеву – они осуждены отбывать наказание в колонии строгого режима.

Также из-под действия нового закона выведены люди, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, те, кто был приговорен к смертной казни, но приговор им был изменен в порядке помилования. Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1996 году, осужденные на расстрел отбывают или пожизненное заключение, или большие сроки лишения свободы.

Пересчет времени, проведенного в СИЗО, не будет касаться осужденных по статьям УК, связанным с терроризмом (так что закон никак не повлияет на судьбу украинского режиссера Олега Сенцова), оборотом наркотиков (не коснется главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева), захватом заложников или угоном самолета или корабля – если это привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

"Глубоко сожалею, что не попадают статьи, связанные с наркотиками. Наркотики часто подбрасывают, наркоманов осуждают за незначительные проступки. Осужденных по наркотическим статьям в российских колониях – 25–30 процентов", – отмечает Лев Пономарев.

Не будут пересчитывать сроки осужденным за нападения на представителей иностранных государств и международных организаций, пользующихся международной защитой. Закон также не коснется статей о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь государственного деятеля.

Домоседы

С другой стороны, день, проведенный под домашним арестом, будет равен двум дням в СИЗО (сейчас – один к одному). Соответственно, например, два дня домашнего ареста будут равны одному дню в колонии строгого режима и полутора – общего.

Тех, кто попал под домашний арест до вступления закона в силу, эта система расчета не затронет

Павел Крашенинников отметил в разговоре с Радио Свобода, что домашний арест в российской исправительной системе появился позже (в 2013 году) внесения в парламент законопроекта о пересчете сроков, так что включение его в систему пересчета потребовало дополнительного времени у законодателей.

Крашенинников отмечает, что тех, кто попал под домашний арест до вступления закона в силу, эта система расчета не затронет. Например, это фигуранты громкого дела "Седьмой студии" Кирилл Серебренников и Алексей Малобродский.

Руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин в разговоре с Радио Свободы назвал пересчет сроков за домашний арест "депутатским пониманием справедливости": "Получается, что по приговору суда человека приговаривают к определенным мучениям".

В 2015 году в Госдуму уже вносили законопроект, предусматривающий расчет домашнего ареста в соотношении два дня дома – один день наказания, но законопроект был снят с рассмотрения.

Принятие

В 2015 году депутат от КПРФ Константин Ширшов внес в Госдуму законопроект, схожий с инициативой Крашенинникова. Ширшов получил пять лет лишения свободы за покушение на мошенничество. На момент внесения законопроекта Ширшов уже находился в СИЗО, но еще не был лишен мандата. В проекте Ширшова день в СИЗО приравнивался к двум дням в колонии общего режима. Законопроект Ширшова не приняли, вскоре он сам был досрочно лишен депутатских полномочий.

Системы "гибкого" зачета времени, которое человек отсидел до вынесения приговора, также действуют в ряде европейских стран и в СНГ

Забавно, но будущий российский закон фактически прошел проверку практикой в непризнанной большинством стран мира Абхазии. Абхазская правовая система скопирована с российской, она также предусматривает существование колоний-поселений, колоний общего, строгого и особого режимов. Но в Абхазии большая нехватка финансов, потому абхазские заключенные отбывают наказание в нескольких изоляторах временного содержания и одном СИЗО, которые остались в Абхазии с советских времен. Соответственно, на территории Абхазии действует схожий закон о зачете дней в СИЗО к дням наказания в колониях разных режимов. Правда, в абхазском случае колоний несуществующих. Все абхазские заключенные – от осужденных пожизненно до мелких нарушителей – сидят вместе.

Крашенинников отметил в разговоре с Радио Свобода, что системы "гибкого" зачета времени, которое человек отсидел до вынесения приговора, также действуют в ряде европейских стран и в СНГ.

Крашенинников внес законопроект в Госдуму еще в 2008 году, но нельзя сказать, что он десять лет лежал под сукном, а на уходящей неделе за два дня молниеносно прошел нижнюю палату парламента.

В базе Госдумы России зафиксировано, что он проходил все стандартные процедуры, но очень медленно. В первом чтении он был принят в 2015 году. Игорь Каляпин, также входящий в комиссию по проблемам исправительной системы Президентского совета по правам человека, рассказал Радио Свобода, что этот законопроект в СПЧ рассматривался один раз – в 2015 году и получил поддержку.

Валерий Борщев, диссидент, бывший депутат и создатель системы Общественных наблюдательных комиссий, говорит, что высказывал Крашенинникову идею о гибком расчете сроков еще в 1999 году, когда Крашенинников был министром юстиции.

Будет меньше заключенных в СИЗО – меньше хлопот

По данным Борщева, законопроект десять лет проходил Госдуму, потому что против его принятия выступал Следственный комитет России. Благодаря новому закону следователям станет сложнее годами держать подследственных в СИЗО, проводя минимум следственных действий. А закон все же приняли, потому что его поддержала ФСИН, страдающая от переполненности СИЗО.

"У ФСИН не может быть возражений против этого закона. Будет меньше заключенных в СИЗО – меньше хлопот. Когда ФСИН ставят в претензию, что в СИЗО много заключенных, ФСИН иногда ссылается на то, что проводится мало следственных действий", – рассказывает Владислав Гриб, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН.

Крашенинников не стал опровергать или подтверждать для Радио Свобода, было ли противостояние СКР и ФСИН вокруг этого законопроекта. Но отметил, что его принимали долго, потому что "шли согласования с разными ведомствами" и "очевидно, что не всем эта история нравится".

Условия

Этим законом государство подтвердило, что условия в российских СИЗО пыточные

"В следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, подозреваемые и обвиняемые размещаются в закрытых камерах и практически не имеют возможности для занятий каким-либо видом деятельности. В течение дня им предоставляется только часовая прогулка в прогулочном дворе, – говорится в пояснительной записке к законопроекту, написанной еще в 2008 году. – Осужденные к лишению свободы в исправительных колониях общего режима проживают в общежитиях, имеют возможность длительное время находиться на свежем воздухе, заниматься трудом, получать образование или профессиональную подготовку, участвовать в спортивных и культурно-массовых мероприятиях".

"Этим законом государство подтвердило, что условия в российских СИЗО пыточные", – комментирует Алексей Шматко, бизнесмен из Пензы, отсидевший в СИЗО своего родного города, а сейчас добивающийся убежища в Великобритании. Шматко полагает, что этот закон можно будет использовать как один из аргументов для россиян, желающих получить убежище.

Антифашист Алексей Сутуга, признанный политзаключенным и отсидевший два срока в СИЗО и колониях, отметил в беседе с Радио Свобода, что закона о зачете дня в СИЗО за полтора в колонии заключенные ждали давно – эта инициатива была постоянной темой для обсуждения за решеткой. Сутуга согласен, что в колониях общего режима сидеть проще, чем в СИЗО, но в СИЗО есть и свои преимущества: можно ходить в своей одежде, а не казенной, можно получать больше передач.

Игорь Каляпин в разговоре с Радио Свобода также отметил, что только практика покажет, уменьшится ли после его принятия количество заключенных в СИЗО. Он предполагает, что многим захочется сидеть в полтора раза меньше в СИЗО, чем в колонии общего режима, и они будут делать всё, чтобы подольше оставаться в следственных изоляторах.

И Каляпин, и Гриб, и Крашенинников отметили, что в СИЗО есть масса проблем с условиями содержания по всей стране. Их решение требует огромных денег, которых на этот момент у России нет.