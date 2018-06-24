Илья Яшин заявил, что не сможет участвовать в московских выборах

Российский оппозиционный политик, председатель совета депутатов Красносельского района города Москвы Илья Яшин заявил, что не сможет участвовать в выборах в качестве кандидата в мэры Москвы. Он опубликовал пост в Фейсбуке, в котором дал оценку ходу подготовки к московским выборам и назвал так называемый муниципальный фильтр "механизмом, противоречащим Конституции".

Яшин сумел заручиться поддержкой только 91 депутата – беспартийных, членов партии "Яблоко", представителей КПРФ и "Справедливой России". Договориться о подписях с депутатами из "Единой России" так и не удалось – по словам Яшина, "все они ссылаются на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать меня через фильтр. Такое решение принято в мэрии, и я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет".

Для выдвижения в качестве кандидата на пост мэра необходимо было заручиться поддержкой 110 муниципальных кандидатов из 110 муниципалитетов. Яшин объяснил, что независимые депутаты есть менее чем в 70 муниципалитетах, а в остальных – монополия ЕР.



Муниципальный фильтр – механизм, противоречащий Конституции. Он позволяет власти выбирать себе оппонентов, что очевидным образом нарушает права независимых кандидатов и противоречит интересам общества. "Необходимо добиваться законодательной отмены этого вредного для страны ограничения", – написал в Фейсбуке Илья Яшин.

Он также заявил, что считает "большой ошибкой демократической оппозиции отказ от проведения праймериз по определению единого кандидата". Яшин считает, что отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Он призвал избирателей участвовать в голосовании и подавать голоса против кандидата от "Единой России". В случае успешной регистрации кого-то на оппозиционном фланге Яшин считает, что "будет правильным всячески его поддержать".