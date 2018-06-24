Неформальный саммит ЕС по миграции состоялся в Брюсселе

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что все 28 стран ЕС вряд ли смогут прийти к согласию по вопросу миграционной политки на саммите, который состоится в ближайшую неделю.

Перед началом неформальной встречи лидеров ряда стран ЕС в Брюсселе в воскресенье Меркель сказала, что надеется на достижение двусторонних и трехсторонних соглашений по вопросу о миграции.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, миграционный кризис в ЕС перерос в политический. Критическим вопросом становится не только защита внешних границ ЕС, но и миграционные потоки внутри самого Евросоюза. Реформы миграционной политики, в частности, требует Италия, которая в последнее время закрывает свои порты для судов с беженцами из Африки. Ряд стран Центральной Европы категорически возражают против перераспределения беженцев в рамках ЕС.

Отсутствие соглашения между странами ЕС может ослабить позиции Меркель в самой Германии, где из-за вопроса миграции грозит правительственный кризис.