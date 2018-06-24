В Турции на выборах лидирует президент Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган лидирует на президентских выборах в стране после обработки более 70 процентов бюллетеней. Действующий турецкий лидер набирает 55 процентов голосов, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные Высшей избирательной комиссии Турции.

Вслед за Эрдоганом идет его главный соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем в 29 с половиной голосов. Остальные претенденты на пост президента республики пока набирают менее десяти процентов голосов.

В парламентских выборах после обработки 62 процентов бюллетеней лидирует с 57 процентами голосов "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического действия (MHP). "Альянс нации", в который вошли крупнейшие оппозиционные силы - Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия счастья, набирает 32 процента. Остальные партии, по имеющимся данным, не смогли преодолеть 10-процентную отметку.