Трамп: незаконных мигрантов следует депортировать без суда

Президент США Дональд Трамп считает, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Об этом он написал в воскресенье в твиттере.

“Соединенные Штаты не в состоянии принять всех тех, кто пытается попасть в страну, поэтому они должны быть скорейшим образом возвращены в места постоянного проживания без всяких судов и разбирательств“.

Президент Трамп в очередной раз высказался за так называемую “балльную“ систему иммиграции, базирующуюся на квалификации потенциальных мигрантов. “Наша нынешняя система есть пародия на грамотную иммиграционную политику и принципы правопорядка“, подчернул Трамп.

Администрация отменила свое собственное распоряжение о “нулевой толерантности“ в отношении незаконных мигрантов, предусматривавшее обязательное их привлечение к уголовной ответственности и разлучение взрослых нелегалов с их детьми. По данным Министерства внутренней безопасности, по сооянию на 20 июня на его попечении оствалось боле двух тыся таких детей ; 522 ребенка возвращены родителям.

Новый президентский указ позволяет содержать детей и взрослых в одном спецприемнике. Однако в документе не прописаны ни сроки воссоединения семей, ни того, смогут ли они воссоединиться уже на стадии разбирательства их дел или только перед депортацией.

Десять членов Палаты представителей, один сенатор и американские знаменитости объявили голодовку, требуя отказа Вашингтона от политики "нулевой толерантности".