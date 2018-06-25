СМИ: Минобороны косвенно признало гибель десантников в Донбассе

На могилах российских десантников из Пскова, предположительно погибших в августе 2014 года в боях на востоке Украины, за счет Министерства обороны России установлены гранитные обелиски с символикой десанта. Об этом пишет "Новая газета".

Корреспондент издания побывал на кладбище, где похоронены десантники. В августе 2014 года, когда прошли похороны, могилы никак не были обозначены. На корреспондентов, приехавших тогда на кладбище, напали неизвестные.

Четыре года спустя на могилах Александра Осипова, Сергея Волкова и Леонида Кичаткина установлены памятники с датами смерти. Кроме того, на кладбище появились новые могилы десантников. Один из них погиб в 2015 году, еще несколько – в 2016–2018 годах. Где они погибли – неизвестно.

В августе 2014 года, когда появились сообщения о гибели российских военнослужащих в Донбассе, Министерство обороны России их отрицало. В частности, гибель Леонида Кичаткина пытались скрыть – от имени его жены распространялась информация, что он жив. "Новая газета" утверждает, что у жены десантника тогда украли мобильный телефон, и от ее имени отвечала другая женщина.

Если же гибель кого-либо из военных была подтверждена документально, в Минобороны утверждали, что он уволился из армии и поехал в Донбасс самостоятельно.

Появление обелисков с символикой десанта и даты гибели десантников, как утверждает "Новая газета", свидетельствует о том, что по крайней мере в августе 2014 года в боях с украинскими войсками в Донбассе участвовали российские регулярные части. Именно тогда в сражении под Иловайском украинским войскам было нанесено поражение.

Как утверждает депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг, который расследовал гибель российских военных на Украине, после того как гибель десантников не удалось скрыть, российские власти "поменяли тактику": с кадровыми военными формально прерываются контракты, после чего они уже как "добровольцы" вступают в формирования сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР".