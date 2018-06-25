WP: НАТО не остановит Россию в случае вторжения в Прибалтику

Американская армия и ее союзники по НАТО не успеют остановить российские войска в случае их гипотетического вторжения в Прибалтику и Польшу. К таким выводам пришли в Пентагоне после штабных игр, включавших в себя симуляцию войны с Россией. Об этом сообщает The Washington Post. Собеседники издания рассказали, что продвижение войск НАТО на восток будет замедлено из-за узких дорог и бюрократии.

Газета отмечает, что количество войск НАТО в Восточной Европе невелико. Основным частям в случае вероятной войны придется преодолеть сотни километров. При переброске войск в страны Балтии по железной дороге военным придется задержаться, чтобы переставить составы на другую колею. В НАТО подчеркивают, что российская армия знает инфраструктуру восточноевропейских стран лучше, чем военные Североатлантического союза. Россия входила в организацию Варшавского договора, а инфраструктура с тех пор кардинально не изменилась, уточняет The Washington Post.

Собеседники газеты указали, что еще одной важной проблемой является бюрократия. В частности, отмечается, что Россия успеет захватить всю Прибалтику, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски войск.

Соединенные Штаты и НАТО укрепили свое присутствие в Польше и странах Балтии после аннексии Крыма Россией в 2014 году и оказания Москвой поддержки сепаратистам на востоке Украины. Россия свою причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины отвергает.