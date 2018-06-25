В диссертации проверявшего "Шанинку" эксперта нашли плагиат

Эксперты обнаружили "значительное количество текстуальных совпадений с чужими работами" в кандидатской диссертации Светланы Никоновой – руководителя экспертной группы, на основании заключения которой Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинку") лишили государственной аккредитации.

Как сообщили "Медузе" социологи Центра институционального анализа науки и образования при Европейском университете Катерина Губа и Михаил Соколов, Никонова в 2005 году защитила диссертацию и стала кандидатом экономических наук. Ее диссертацию на тему "Стратегическое управление деятельностью предприятий фирменного сервиса: на примере республики Башкортостан" проверило сообщество "Диссернет" и обнаружило некорректные заимствования в примерно трети диссертации.

На прошлой неделе стало известно, что "Шанинку", неформально называемую так по имени ее основателя, британского ученого Теодора Шанина, лишили аккредитации. Группа во главе со Светланой Никоновой по итогам проверки решила, что ее учебные программы не соответствуют образовательным стандартам. Школа продолжит деятельность, но не сможет выдавать государственные дипломы. Решение Рособрнадзора вызвало резкую критику – в том числе со стороны главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал "Шанинку" одним из лучших вузов России.