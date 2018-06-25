На федеральных каналах стало меньше Крыма, Донбасса и Украины

На российских федеральных телеканалах значительно снизилось число упоминаний об аннексированном Крыме, так называемых Донецкой и Луганской народных республиках и Украине. Это следует из данных "Медиалогии", которые приводит в понедельник "Коммерсантъ".

По сравнению с 2014 годом, когда был аннексирован Крым и началась война на востоке Украины, число таких упоминаний сократилось в несколько раз. Меньше их стало и по сравнению с прошлым годом.

Так, в марте в 2016 году так называемую "крымскую весну" на федеральных каналах упомянули 141 раз, в 2017 — 76 раз, а в нынешнем году всего 27. Количество упоминаний о Донбассе за месяц сократилось с нескольких тысяч до 300-400. Об Украине говорят чаще, но тоже существенно реже, чем в прежние годы.

"Коммерсантъ" отмечает, что во всех федеральных СМИ (на сайтах информагентств, популярных новостных порталах и в газетах) спад "украинской" тематики тоже ощущается, но меньший, чем на телеканалах.

Украина и страны Запада, а также независимые медиааналитики неоднократно обращали внимание на роль российской государственной пропаганды, в том числе на федеральных телеканалах, в событиях в Крыму и на востоке Украины, в частности в создании негативного образа Украины в глазах российских телезрителей.