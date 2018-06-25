Девять стран ЕС создадут корпус быстрого реагирования

Девять стран-членов ЕС в понедельник намерены подписать соглашение о создании совместного корпуса быстрого реагирования.

Ожидается, что документ в Люксембурге подпишут министры обороны Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Эстонии, Испании и Португалии.

После прихода к власти нового правительства Италия отступила от своей первоначальной поддержки проекта, но Рим не исключил будущего участия страны в нем.

В сентябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать подобное вооруженное подразделение, выступая в Сорбонне с речью о реформе Евросоюза.

По словам Макрона, общеевропейские силы смогут принимать участие в разрешении острых кризисов во всем мире. Ожидается, что эта инициатива будет способствовать совместному планированию таких мероприятий, как борьба с последствиями стихийных бедствий или эвакуация людей из "горячих точек".

Источник в правительстве Франции сказал, что участие Великобритании в проекте является ключевым, в том числе после выхода страны из ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также находится в Люксембурге, чтобы принять участие в дискуссиях о европейской безопасности и обороне.