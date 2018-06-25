Джон Болтон 27 июня в Москве обсудит встречу Трампа и Путина

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправляется в Европу. В ближайшие два дня, как подтвердил представитель Совета национальной безопасности, он проведет переговоры в Лондоне и Риме, а затем отправится в Россию. Ожидается, что Москву Болтон посетит в среду 27 июня.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее подтвердил, что Болтон едет в Москву, чтобы обсудить возможность встречи президентов двух стран - Дональда Трампа и Владимира Путина. СМИ со ссылкой на различные источники сообщают, что такая встреча может состояться в Вене в середине июля, однако официально ни Вашингтон, ни Москва этого пока не подтвердили.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в понедельник заявил, что еще одной темой дискуссий с Болтоном может стать ситуация в Сирии. В последние дни войска сирийского президента Башара Асада, которого поддерживает Россия, начали наступление на позиции повстанцев на юго-западе страны. Сообщается о массированных бомбардировках в провинции Дераа и гибели мирных жителей. Соединенные Штаты осудили наступление и возложили на Россию ответственность за кровопролитие. Однако, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на повстанцев, американские военные исключили, что вмешаются в конфликт и окажут повстанцам помощь в отражении наступления.