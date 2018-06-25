Суд отказался приобщить к делу Титиева заключение СПЧ

Верховный суд Чечни в понедельник отказался приобщить к делу правозащитника Оюба Титиева заключение экспертов, подготовленное по просьбе Совета по правам человека при президенте России. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

Эксперты-юристы утверждают, что проверка, проведенная по заявлению Титиева о том, что полицейские подбросили ему наркотики, носила предвзятый и необъективный характер.

Главу чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении марихуаны, он содержится под стражей. Правозащитник заявил, что пакет с марихуаной под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский, и передал в Следственный комитет заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Следствие три раза выносило постановления об отказе в возбуждении дела по заявлению Титиева. 24 мая суд признал законным отказ следствия.

Сам Титиев и правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".