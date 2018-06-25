Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд отказался приобщить к делу Титиева заключение СПЧ

Верховный суд Чечни в понедельник отказался приобщить к делу правозащитника Оюба Титиева заключение экспертов, подготовленное по просьбе Совета по правам человека при президенте России. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

Эксперты-юристы утверждают, что проверка, проведенная по заявлению Титиева о том, что полицейские подбросили ему наркотики, носила предвзятый и необъективный характер.

Главу чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении марихуаны, он содержится под стражей. Правозащитник заявил, что пакет с марихуаной под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский, и передал в Следственный комитет заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Следствие три раза выносило постановления об отказе в возбуждении дела по заявлению Титиева. 24 мая суд признал законным отказ следствия.

Сам Титиев и правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG