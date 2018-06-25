В Татарстане к члену "Открытой России" пришли сотрудники Центра "Э"

В Татарстане к члену движения "Открытая России" Дмитрию Егорову пришли сотрудники Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") с предостережением от проведения публичных акций в неустановленных местах. Полицейские также попросили активиста не распространять наклейки в поддержку голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает проект "Idel. Реалии".

Сотрудники Центра "Э" зачитали ему на камеру текст предостережения, так как предположили, что Егоров его подписывать не будет. Активист выступает против строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново недалеко от Казани.

Акции протеста против мусоросжигательного завода проходят в Казани уже несколько лет. Местные жители опасаются резкого ухудшения экологической обстановки.