Студентка МГТУ им.Баумана и будущий биоинженер Маша отправилась в центр Москвы знакомиться с иностранными болельщиками.

Русские фанаты, выдающие себя за мексиканцев, селфи и танцы под "Ленинград" в фильме Беаты Бубенец.