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Маша фром Раша. Где в Москве найти болельщика-иностранца – фильм Беаты Бубенец

Маша фром Раша
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Маша фром Раша

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Маша фром Раша. Фильм Беаты Бубенец

Студентка МГТУ им.Баумана и будущий биоинженер Маша отправилась в центр Москвы знакомиться с иностранными болельщиками.

Русские фанаты, выдающие себя за мексиканцев, селфи и танцы под "Ленинград" в фильме Беаты Бубенец.

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