Студентка МГТУ им.Баумана и будущий биоинженер Маша отправилась в центр Москвы знакомиться с иностранными болельщиками.
Русские фанаты, выдающие себя за мексиканцев, селфи и танцы под "Ленинград" в фильме Беаты Бубенец.
Студентка МГТУ им.Баумана и будущий биоинженер Маша отправилась в центр Москвы знакомиться с иностранными болельщиками.
Русские фанаты, выдающие себя за мексиканцев, селфи и танцы под "Ленинград" в фильме Беаты Бубенец.
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