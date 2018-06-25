В Армении усиливается борьба с коррупцией

Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, Александр Саргсян, отпущен на свободу. Об этом корреспонденту Радио Азатутюн сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян. Агаронян также сообщил, что проверяется законность найденного при нем оружия.

Ранее сообщалось, что в Ереване в понедельник, 25 июня, был задержан и доставлен в полицию Александр Саргсян, родной брат бывшего президента и бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна. Он подозревается в незаконном ношении оружия.

На днях в офисе благотворительного фонда "Пюник", возглавляемого Левоном Саргсяном, другим братом бывшего главы государства, был проведён обыск. Вскоре представители комитета по государственным доходам сообщили о выявлении фактов регулярного уклонения от налогов компании "Джи Эл Джи проджект", 40 процентов которой принадлежали фонду "Пюник".

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 25 июня задержала бывшего шефа охраны Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна. По данным пресс-службы СНБ, пару дней назад при обыске в популярном ереванском музыкальном клубе "Янс", связываемом с именем Вачагана Казаряна обнаружили большую сумму наличных денег – 1,1 млн долларов, более 230 тысяч евро и примерно 36 млн драмов. Источники происхождения этих денег устанавливаются, а пока они переданы на хранение в Центробанк Армении.