По итогам всех матчей в группах А и B определились первые пары 1/8 финала чемпионата мира – 2018. Сборная России, занявшая второе место в группе А, встретится в первом раунде плей-офф с победителем соседней группы – командой Испании. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» 1 июля.

Сборная Уругвая, ставшая победительницей в группе А, в 1/8 финала сыграет с командой Португалии, которая финишировала на второй строчке в группе B. Эта встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи 30 июня.

Сборная России проиграла в понедельник, 25 июня, команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась в Самаре и завершилась со счетом 0:3. Два мяча были забиты в первом тайме. Отличились нападающий Луис Суарес, следующий гол в свои ворота забил россиянин Денис Черышев. На 92-й минуте третий гол забил форвард Эдисон Кавани.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.