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Главу штаба Навального в Волгограде оштрафовали на 150 тысяч рублей

Алексей Волков, координатор штаба Алексея Навального в Волгограде

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал координатора штаба Алексея Навального Алексея Волкова на 150 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь" 5 мая. Его признали виновным в нарушении порядка организации митинга.

Акция в Волгограде была согласована с властями. По оценкам организаторов, в ней приняли участие около 400 человек.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. По всей стране были задержаны около 1600 человек. Задержания и суды по итогам акции продолжаются до сих пор.

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