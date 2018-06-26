Главу штаба Навального в Волгограде оштрафовали на 150 тысяч рублей

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал координатора штаба Алексея Навального Алексея Волкова на 150 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь" 5 мая. Его признали виновным в нарушении порядка организации митинга.

Акция в Волгограде была согласована с властями. По оценкам организаторов, в ней приняли участие около 400 человек.

5 мая в десятках городов России прошли акции протеста "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента. По всей стране были задержаны около 1600 человек. Задержания и суды по итогам акции продолжаются до сих пор.