Компания Пригожина оспорила полномочия спецпрокурора США

Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют другом президента Путина, попросила суд в Вашингтоне отклонить обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, которые выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. Адвокаты компании считают назначение Мюллера незаконным и утверждают, что он не имеет достаточных полномочий обвинять "Конкорд менеджмент и консалтинг" "в заговоре". Об этом сообщает Bloomberg.

Юристы напоминают, что основанием для назначения Мюллера, который был частным адвокатом, стало распоряжение Минюста США, но этого не достаточно, чтобы выдвигать обвинения во вмешательстве в выборы. Конгресс же подобных законов не принимал.

В феврале спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в кампанию по выборам американского президента сотрудникам "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей", и лично Евгению Пригожину. Агентство обвиняют в финансировании проекта "информационной войны" против США на деньги, полученные от двух других компаний Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".Сам Пригожин заявлял, что ни он, ни его структуры ​ "не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы".



15 марта США ввели санкции в отношении 19 человек и пяти организаций. Почти все физические лица являются сотрудниками "Агентства интернет-исследований" .