"Выиграли с отрицательным счётом": соцсети о первом поражении России на ЧМ

Победная поступь сборной России на чемпионате мира оборвалась - команда, хоть и обеспечила себе выход в 1/8 финала, очень безвольно проиграла Уругваю со счётом 0:3.

Александр Ржевский:

Уругвай, Уругвай, кого хочешь обыграй.

Сергей Зотов:

Я вижу перед собой стейк

Из нежного уругвайского мяса.

Он с кровью, как лица нашей сборной

Если бы она сейчас встретилась с нами.

Я закрываю глаза, и наблюдаю

водку, медведей и балалайки.

Почему с таким набором мы <проиграли> Уругваю?

Медведи молчат, их морды печальны.

Какая боль, какая боль.

Уругвай - Россия: три ноль.

Какая боль, какая боль.

Уругвай - Россия: три ноль.

Даниил Коцюбинский:

Команда Первой лиги обыграла команду Второй лиги. Только и всего.

Футбол мне, в общем, безразличен. Но сколько на это в России уходит бюджетных денег. И сколько тратится "гражданских чувств"!

А в это время умный карманник тащит у дурака-болельщика лопатник с пенсией...

Игорь Эйдман:

В матч с Уругваем решили не вкладываться. Смысла нет. И так вышли из группы. Путин знал и на игру не пришел. Но дальше весело будет. Любыми средствами (какими я уже писал) будут тащить российскую команду до чевертьфинала минимум. Судя по первым матчам, может получиться.

Евгений Пашковский:

Так, привычную сборную вернули. Теперь, пожалуйста, верните привычные НДС и пенсионный возраст, да и вообще хватит уже экспериментов.

Евгений Левкович:

Испытываю лёгкий душевный подъём от того, что выйдя с работы не натолкнусь на пьяное разукрашенное быдло, пытающееся доказать каждому, даже никак не заинтересованному в этом встречному, что Россия всех <обыграет> и пропеть ему «Катюшу».

Спасибо, Уругвай.

Игорь Макридин:

Одно дела играть с с командой номер 47 и командой номер 70 мирового рейтинга и совсем другое с командой номер 14.

Пусть вратарь-дырка, доверенное лицо путина, радуется, что не ушел с поля со счетом 9:0, поберегли себя для плейоф уругвайцы)

Алексей Лебединский:

- Мы <обыграли> Саудовскую Аравию!

- Мы <обыграли> Египет!

Красивые имена мы выебали, звучные.

И тут нас возьми и на сухую <обыграй> какое-то Уругвай, где оно там на глобусе... И ведь, как назло, не бывает ничего Великого, <обыгранного> каким-то Уругваем... Конец пафоса. Слава Богу.

Анастасия Миронова:

Ощущения - сродни моему юношескому удивлению, когда я прочитала в энциклопедии, что когда-то клуб второго дивизиона ФК "Тюмень" играл на нашем раздолбанном стадионе с асфальтом вместо травы с... "Фиорентиной". Дзюба против Суареза - это примерно как ФК "Тюмень" против "Фиорентины".<...>

И, если честно, я вообще не понимаю, что это за самоубийственная тяга и народа, и футболистов лезть в мировой футбол. Ну не получается у нас, и что? Зато русские в хоккей играют и на коньках. Дагестанцы - в борьбе, у татар - бокс с кикбоксингом. Оставьте вы этот футбол...

Станислав Яковлев:

Ну извините, Уругвай одна из сильнейших сборных Латины, а вообще-то и мира.

Гасан Гусейнов:

Почему все про Уругвай пишут?

Какой-то ужас.

Странный культ географических названий. Марокко. Испания. Саудовская Аравия. И вот теперь Уругвай им подавай.

Черт знает, что значит это безумие. Географический карго-культ какой-то.

Кто что слышал?

Правда-то есть еще на свете, или только Лабытнанги одни остались?

Хорватия, Германия, Англия.

Спятили, кажется, окончательно.

Аркадий Малер:

Кстати.

Для большинства людей Уругвай – это какая-то маленькая страна в Южной Америке, где еще есть какой-то Парагвай, но в чем их отличие, никто не знает.

На самом деле Уругвай это государство размером в 176 тысяч квадратных километров, что больше таких европейских государств, как Греция (!), Болгария, Исландия, Венгрия, Португалия, Сербия, Чехия, Австрия, Ирландия, Грузия, Хорватия, Словения, Дания, Нидерланды, Швейцария...

Правда, население там сравнительно небольшое, всего 3,5 миллиона человек, что не удивительно, потому что 88% населения – это “белые”, потомки европейцев. Но зато это больше, чем в таких, некогда плодовитых странах, как Монголия, Армения или Албания.

Геополитически Уругвай имеет преимущества буфера между такими гигантами Южной Америки, как Бразилия и Аргентина. Обе державы вполне могли бы съесть его в свое время, но уругвайцы сумели освободиться от португалоязычной Бразилии и не раствориться в близкородственной Аргентине. Хотя чем отличаются уругвайцы от аргентинцев это вопрос философский.

В столице Уругвая, роскошном океаническом городе-порту Монтевидео родился Изидор Дюкасс, он же граф де Лотреамон, и похоронен Иван Лукьянович Солоневич.

Помню, как, находясь в Буэнос-Айресе, мы вышли к берегу мутного залива Ла-Плата, на другом конце которого манил к себе Монтевидео. Очень хотелось посетить могилу Солоневича, но никакой возможности для этого не было.

P.S.

Это пост не о футболе, это пост об Уругвае.

Некоторые комментаторы пишут, что результат и так был довольно предсказуем, а злорадство в адрес сборной выглядит некрасиво.

Владимир Милов:

Сейчас начнется веселое шоу под названием "От любви до ненависти один шаг".

Впрочем, вот даже мне, который в футболе не очень понимает, было понятно, что с Уругваем будет совсем иначе чем с арабами, разве нет?

Владимир Севриновский:

Для выхода из группы матч России с Уругваем значения не имел, зато, судя по фейсбуку, он сыграл другую важную роль - дал возможность многим френдам порадоваться поражению сборной своей страны. Целую неделю они грустили из-за побед над арабами, объясняя их то Рамаданом, то Рамзаном. Теперь порядок, можно праздновать.

Алексей Дурново:

Серьезно разбирать матчи сборной России, что победные, что проигранные, - дело глубоко неблагодарное. Нарвешься либо на ураган эйфории, либо на глухую стену цинизма.

Давайте я просто перечислю исходные данные:

Самое слабое, даже по российским меркам, поколение игроков.

Острый дефицит на конкретных позициях (центральный защитник, центральный нападающий).

Посредственный тренер, умудрившийся отрастить самомнение Моуринью. Как ему это удалось, не знаю. Моуринью оказал огромное влияние на футбол. Черчесов влияет на мировой футбол не более, чем термит на состояние глобального рынка.

Очень хреновая система подготовки игроков, отставшая от остального мира лет на двадцать-тридцать и мозгами сидящая в таком глубоком совке, что даже Зюганову не снилось (за парой приятных исключений).

Параноидальное желание чиновников от футбола защитить имеющихся футболистов от конкуренции.

Как результат: с трудом наскребли 11 игроков на домашний чемпионат мира. Причем наскребли именно 11. Что такое резерв этой сборной, мы видели сегодня. Спящий Миранчук, Смольников, который заработал удаление так быстро, как смог, Кудряшов... Понимаете, ведь по меркам России, Кудряшов универсал. Это не стеб. Его можно использовать как в центре, так и на фланге. Игнашевича с Кутеповым, например, нельзя, а вот Кудряшова можно.

Добавим сюда коллективную истерию, которая имеет с футболом очень мало общего. Почему-то в народе, где российские футболисты давно объявлены "деревянными", считается, что вот эти "деревянные футболеры" должны всегда, везде и у всех выигрывать. А если не выигрывают, значит, не стараются. Почему? Не знаю. Возможно потому, что Гагарин в космос полетел, а Цезарь Рубикон перешел. Вы не видите связи? Я тоже.

И эти самые люди будут всю ночь гудеть, когда сборная, наконец, чего-то добьется, но станут агрессивны, когда она проиграет. То есть, радоваться с ней они готовы, а неудачи разделить - нет.

При этом сил признать, что это наш уровень, и уровень этот очень низкий хватает очень не у многих. У Слуцкого, вот, хватило, но его признание стало кретинскими мемом: "Мы <дерьмо>!"

Реальность такова: мы попадаем в группу к Саудовской Аравии и Египту и думаем о том, сможем ли мы выиграть хотя бы один матч. Это так было в начале июня. То есть, пару недель назад. Потому что слабая группа - это полдела. Низкий уровень соперников, плюс сверхусилие - вот, что может привести к успеху. Сверхусилие было сделано. Черчесов снизошел до того, чтобы проанализировать соперников, с которыми играл, Дзюба начал выигрывать единоборства, Кутепов практически не ошибался, Черышев начал забивать, Зобнин и Головин показали ту игру, которой от них ждали, как, кстати, и Жирков. В матче с Уругваем сверхусилие не гарантирует сборной России ничего.

Слабое поколение игроков со слабым тренером прыгнуло выше головы. В кой-то веки воспользовалось благоприятным стечением обстоятельств. Чего тебе надобно-то еще, Русь? Ты куда вообще несешься? И зачем?

Ничего стыдного в поражении от Уругвая нет. Ты вышел на бой с великаном и получил от великана свое. "Свое", в данном случае, это семиметровой дубиной по голове. Сделал, что мог, но дубина тебя, в конце концов, нашла.

Сборная отсражалась свои 270 минут. Носилась как ненормальная, рубилась, как умела, поймала нужный настрой. Она не заслужила комьев грязи за 0-3 от Уругвая. Это далеко не лучшая команда на свете, но она делает все, что в ее силах. Лично мне этого вполне достаточно.

Максим Виторган:

Гуляя по ночной Самаре создаётся ощущение, что это мы выставилиУругвай 3:0, а не наоборот. То есть, нам только повод, а нюансы для слабаков. И это правильно. Такое дело на нашем веку уже не повторится. Набережную сделали, стадион- красавец. Результат - мелочь. Тем более, он закономерен. И, надеюсь, своевременен. Ну в смысле, на пользу пойдёт. Хоть чуть-чуть.

Зобнин и Фернандес красавцы. Дзюба боец. Смолову лучи поддержки. Он нужен команде.

О тренере ни слова.

Иран - Португалия - это и есть настоящий чемпионат мира.

Но сборная это сборная, а вот от кого в сети камня на камне не оставили, это российские комментаторы. Их искусство сохранять оптимизм произвело впечатление на всех.

Андрей Новиков-Ланской:

Какие патриоты комментаторы. Наши ребята молодцы, играют уверенно, а Уругвай как-то не очень, много ошибок. А то, что счет такой - так это просто не повезло, да и судья неправ. И вообще, этот матч ничего не решает.

Юрий Табак:

Все-таки главное в жизни - во всем видеть пользу.

При счете 0:2 с Уругваем комментатор сообщил, что теперь наши смогут играть более раскованно...

Ольга Рязанова:

Больше всего понравились излучающие завидный оптимизм комментаторы, которые только минут за 15 до окончания игры при счете 3: 0 и одном удаленном российском игроке нехотя констатировали, что сегодня мы уже вряд ли победим. Бедняги! Как же их натаскивали и дрючили, сколькими инструкциями и запретами напичкали. Да и печальные призраки Уткина и Слуцкого ни на минуту не давали расслабиться.

Михаил Дегтярь:

За комментаторами матча нужно было записывать.

По памяти пока лишь это.:

«Это локальный неуспех. Дальше всё можно кардинально поменять»

нужно максимально включиться болельщикам на трибунах, максимально включиться у телеэкранов",

«А сейчас игра, в которой мы просто проявляем себя так, как можем"

"Они ошибаются больше нашего!.."

"На рывках мы всегда опережаем!.."

"Забьем один, а там и второй, и третий!.."

"Мы уступили двукратным чемпионам мира» (нынешний состав уругвайской сборной имеет большое отношение к победам 1930 и 1950 гг.)

«Какой подкат Игнашевича! Учитесь!» (Кому учиться? Суаресу?)

Но больше всего поразило, что вначале эти идиоты комментаторы сказали, что погода – отличная! А в конце – ну что вы хотите? Жара какая! Как будто только уругвайцы играли на берегу Ледовитого океана.

Уверен, что многое упустил-))

Владимир Демчиков:

Посмотрел окончание первого тайма и второй тайм матча Россия-Уругвай (0:3).

Очень понравился комментарий двух воодушевленных мужиков на Первом канале, которые (особенно один) с большим подъемом втолковывали телезрителям, что:

1. Нехорошие угурвайцы тянут время прямо с первой минуты второго тайма,

2. Нехороший вратарь уругвайцев давно уже наиграл на желтую карточку, затягивая время,

3. Они (нехорошие уругвайцы) вообще очень много фолят,

4. Они (уругвайцы) допускают очень много брака а передачах и постоянно ошибаются,

5. Даже когда они просто бьют по воротам или пасуют - это только повод взвиться кострами и похвалить Акинфеева ("какой сэйв!") и остальных наших, которые очень ловко перехватывают.

6. Судья явно подсуживает, и чем дальше - тем больше.

7. А вот наши футболисты - просто молодцы. Здорово терпят тропическую самарскую жару и духоту, и - несмотря ни на что - даже вдесятером героически бегают по полю и не уходят в раздевалку отдохнуть, хотя могли бы. А каждый отдельно взятый игрок проводит просто великолепный матч.

После эфира Первого канала так и осталось совершенной загадкой, как же случилось, что такие прекрасные "наши" почему-то влетели таким жалким уругвайцам с разгромным счетом 0:3.

Сима Ореханов:

Без Уткина комментарий на Первом поднялся на какие-то новые высоты профессии.

Дзюба теряет мяч.

Комментатор: «Дзюба — гений, как он борется, какой объем работы!».

***

Кутепов отрывает ногу уругвайцу.

Комментатор: «А вот если бы нам показали повтор с другого ракурса, вы бы увидели, как хорошо сейчас наши прессинговали».

***

Россия пропускает гол.

Комментатор: «Не повезло, мяч предательски залетел в угол».

***

Защитник паникует и выносит мяч в аут.

Комментатор: «Абсолютно верное решение, когда против тебя Суарес и Кавани, нельзя рисковать».

***

Уругвай катает мяч, наши без особого интереса на это смотрят.

Комментатор: «Сборной как никогда нужна наша поддержка, от нее все зависит».

Денис Песков:

А вы знаете, что противнее всего? Это комментатор, зачитывающий в эфире вопреки происходящему на поле из методички политрука: "Ничего, зато у наших ребят есть Характер". "Главное поддержка трибун, смотрите сколько пришло поболеть за наших" и тд и тп. Ведь надо понимать, что у катающих наших 2-0 бездуховных уругвайцев не хрена никакого стержня нет. Или "Самедов автор великолепных штрафных". Я на секунду зависаю, потом поворачиваюсь к залу/ пабу - кто-нить помнит красивый гол со штрафного Самедова в прошлом сезоне? Все разводят руками. А не зря, ибо он все три штрафных навеса отправляет в молоко. Даже не на головы уругвайцам, а просто выпинывает с поля....Обнять и плакать.

Тимур Джафаров:

При 0-2, но еще до удаления, комментатор: "А мы продолжаем давить сборную Уругвая".

Аркадий Кайданов:

Как вы думаете, если кто-то в студии на Первом скажет сейчас, чтоуругвайцы просто лучше нас играют в футбол - его расстреляют или всего лишь лишат гражданства и вышлют из страны?

Платон Беседин:

Футбольная сказка кончилась? Да бросьте вы, не было никакой сказки.

Мы играли с ужасно слабыми сборными в первых двух турах. Матч Саудовской Аравии и Египта это во всей тоскливой красе показал. Уругвай – это уже другой уровень. И тут мы явили то, что мы есть на самом деле.

Сказались и похвальбы нашей сборной. А я писал: не хвалите, пожалуйста, не хвалите их! Нет, они не расслабились – они чуть-чуть дали слабину. А как тут не дать, если из каждого утюга – разговоры о футболе?Каждый стал экспертом, каждый возлюбил футбол. Нет, определённо, некоторым не стоит в принципе размышлять о футболе.

Какая-то тётушка выдала в эфире Первого канала: матч Уругвая и России как битва Великой Отечественной войны. Дура? Конечно, дура, но дурость эта, в том числе, и следствие того, что устроили вокруг футбола.

Да, мы научились организовывать чемпионаты мира. Да, мы научились играть с командами уровня Египта. Но мы не научились делать околофутбольное шоу.

То, что устроил Первый канал вокруг матча Россия – Уругвай – днище. От и до. Ваня Ургант со своими неуместными шутейками: «Суарес, иди сюда!» Какие-то странные эксперты, выкопанные из забвения, стоящие, точно на политическом шоу друг против друга. Певички знают хоть одного футболиста? А в перерыве матча – футбольный посол Яна Чурикова, заявляющая: «У сборной России мне понравился 11-й номер». А фамилия? Не знает. Футбольный посол, ёптить.

И коньячная вишенка на невкусном торте – работа комментаторов. Давненько я не слышал таких идиотов. Уткина и Слуцкого выгнали за упоминание Навального. Поставили этих. Где их нашли? В ночном клубе? Эти жизнерадостные дебилы кричали невпопад по принципу: побольше оптимизьму. Ну, ладно, шоу. Но а как с футболом? Когда за 10 минут Година называют постаревшим слабым защитником, а потом сильнейшим защитником – это смех. Но грех, когда на 87-й минуте матча, и мы проигрываем в меньшинстве 0 – 2, заявлять: «Одно удачное действие – и Уругвай поплывёт». Поплыли, да – третий забили.

Мне не стыдно за футболистов. Они сыграли с теми, кто был лучше. Но мне стыдно за тех, кто занимается околофутболом. Это даже не смешно – это позорно. Футбол превратили в очередное «Пусть говорят».