Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Москве на 90-м году умер поэт Андрей Дементьев

Андрей Дементьев

Российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни, сообщил«Интерфаксу» информированный источник в медицинских кругах. «Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», — сказал собеседник «Интерфакса».

Дементьев с 1981 по 1992 год возглавлял литературный журнал "Юность", который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и другим.

В 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG