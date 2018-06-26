Newsweek: В Вене во дворце Хофбург принёс присягу глава Асгардии

В Вене состоялась церемония инаугурации главы Асгардии – первого в мире "космического государства", о создании которого было объявлено в 2016 году. Его возглавил российский ученый, бизнесмен и филантроп Игорь Ашурбейли. Как сообщает американский журнал Newsweek, глава нации принял присягу, а также сообщил об успешном формировании всех ветвей власти нового государства. Церемония состоялась 25 июня. Запись с мероприятия доступна на персональном сайте Ашурбейли и в YouTube, сообщает Newsru.com.

В статье Newsweek отмечается, что церемония прошла во дворце Хофбург в Вене. В ней приняли участие дипломаты, ученые и эксперты со всего мира.

В ходе мероприятия Ашурбейли напомнил присутствующим о целях асгардцев. В их числе создание обитаемых платформ в околоземном пространстве и строительство поселений на Луне. В конечном итоге Асгардия рассчитывает стать полноценным членом ООН, если организация согласится признать Асгардию суверенным государством.

Вступать в ряды нового государства предлагается всем желающим. Для этого достаточно подать заявку в интернете на сайте asgardia.space. В настоящее время численность получивших гражданство составляет чуть более 204 тысяч. В ближайшие 10 лет власти Асгардии планируют достичь численности населения в 150 миллионов человек, передает Reuters. Агентство также отмечает, что граждане Асгардии должны платить ежегодный налог в размере 100 евро.