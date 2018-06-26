Кадыров просит Путина построить скоростную магистраль до Грозного

Рамзан Кадыров просит президента России Владимира Путина построить скоростную железнодорожную магистраль из Краснодара в Грозный. Этот проект глава Чечни предлагает реализовать к 2025 году в качестве продолжения линии Центр-Юг, которую планирует построить РЖД, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, стоимость такой железной дороги превысит один триллион рублей. Она может стать еще одним масштабным проектом, который в Чечне реализуют за счет федерального бюджета, подчеркивает "Коммерсантъ".

По данным издания, Владимир Путин уже поручил министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение Кадырова. В Минтрансе журналистам подтвердили, что документ находится в проработке.

"Коммерсантъ" отмечает, что Чечня остается лидером по объему безвозмездных поступлений из федерального центра, а более 80 процентов доходов бюджета республики приходится на различные субсидии.