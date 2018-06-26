"Дайте им в глаз". Избитые с подачи доцента студенты ищут справедливость

В марте 2018 года в сети появилось видео, на котором на лекции доцента Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова по его знаку избивают двух студентов, задавших лектору неудобный вопрос. Соколов и сейчас продолжает преподавать в университете, ни к каким последствиям для его карьеры этот инцидент не привел.

Вопрос, заданный на открытой лекции "Битвы наполеоновской эпохи глазами Луи-Франсуа Лежена, художника и воина" доценту Института истории СПбГУ и основателю Движения военно-исторической реконструкции в России Олегу Соколову, был действительно неприятным – студент 4 курса Петербургского университета путей сообщения Антон Кужим спросил лектора о том, как он относится к обвинениям в плагиате. Вопрос так возмутил Соколова, что он тут же гневно велел ему "валить" из зала, а несколько дюжих молодцов по его знаку поднялись с мест и стали избивать Антона и пришедшего с ним друга, грубо вытолкав их из аудитории под одобрительные крики своих товарищей.

Казалось бы, ситуация очевидная – преподавателю в вежливой форме задают вопрос, который не устраивает его до такой степени, что он провоцирует драку, вернее, избиение двух молодых людей другими студентами. Но университетская администрация до сих пор не сочла нужным подобрать доценту Соколову хоть какое-то наказание.

По словам Антона Кужима, он, будучи студентом другого вуза, пришел на лекцию Соколова, потому что интересуется историей, особенно периодом Наполеоновских войн.

В этой критике не было ничего, кроме подлогов, оскорблений и подмены фактов

– За неделю до этой лекции я увидел объявление о ней на сайте СПбГУ. Лекцию обещали открытую и бесплатную, и я подумал – почему бы не сходить. К тому же имя Олега Соколова достаточно известно, он издавал книги, в том числе переводы книг по униформе, участвовал в реконструкторской деятельности. Я слышал, что у него был конфликт с московским историком Евгением Панасенковым, который обвиняет Соколова в том, что он украл у него две важнейших исторических концепции. У Панасенкова в книге об этом сказано, со скриншотами – что текст скопирован из его монографий буквально слово в слово. Через некоторое время Соколов подверг эту книгу Панасенкова критике на YouTube-канале Дмитрия Пучкова (Гоблина), но в этой критике не было ничего, кроме подлогов, оскорблений и подмены фактов.

Когда лекция закончилась, я решил поблагодарить за нее и задать вопрос на эту тему. На видео слышно, что я вежливо обратился к Соколову, спросив, как получается, что после такой дискредитации он не предпринимает никаких попыток доказать, что у него в книге нет плагиата. Но как только я произнес имя Евгения Панасенкова, в аудитории сразу начался какой-то шум, и вскоре в мой адрес и в адрес моего друга понеслись оскорбления, а потом реакция стала совсем агрессивной, последовали приказы Соколова вывести нас из аудитории. Сначала напали на моего друга, я пытался их как-то разнять, потом и на меня напали со спины, ударили по голове. Нас душили, называли почему-то "навальновцами", "индусами", "москвичами". И так вот, тычками, под угрозы "Им мало не покажется", "У нас разговор короткий", "Дайте им в глаз" – нас вытолкали из аудитории, еще и по спине колотили. Телефон у друга отняли и разбили. Когда нас вытаскивали, у нас на руках образовались кровавые ссадины. Мы сразу пошли в отдел полиции и в травмпункте зафиксировали все повреждения. Все это случилось 2 марта.

– И что дальше, какая на это была реакция?

Он солгал журналистам, что якобы комиссия за него вступилась – хотя потом выяснилось обратное

– Студенты, которые занимаются студенческой газетой, расспросили меня и опубликовали материалы об этом случае. Они не понимают, почему такой опасный человек продолжает преподавать у них в университете, и почему против него не предпринимается никаких действий. В апреле комиссия по этике признала его действия неправомерными, но он солгал журналистам, что якобы комиссия за него вступилась – хотя потом выяснилось обратное. Больше никаких действий со стороны учебного заведения не предпринималось. А потом вышла статья в "МК в Питере" о садистских действиях Соколова в отношении студентки около десяти лет назад, это было практически покушение на убийство – и тоже никакой реакции со стороны университета. У студентки не было денег и связей, поэтому дело замяли.

Вот и мой случай, похоже, опять пытаются замолчать. Я хочу, чтобы этим занялись правоохранительные органы, чтобы Соколов понес административное наказание за свое поведение. Я считаю, что в университете опасно держать такого нестабильного преподавателя. Это угроза для студентов – если он может за какой-то вопрос приказать, чтобы человека избили и выволокли. Кто нас избивал, я не знаю, на вид им лет по 28. Установлено, что один был студентом, насчет второго не знаю – если не ошибаюсь, оба они у Соколова подрабатывают реконструкторами. И еще – когда нас уже вытолкали из аудитории, вышел мужчина и стал угрожать: чтобы мы ничего не говорили, в полицию не заявляли, а то хуже будет. Вещи наши не возвращали – до тех пор, пока я не пригрозил, что вызову полицию. Я уже обращался в прокуратуру – непонятно, почему бездействует полиция. Получается, они поощряют действия Соколова?

– А чего вы хотите – чтобы Соколова уволили?

– Как минимум. А вообще-то за это требуется наказание, хотя бы штраф, потому что это преступление. Я не мог ожидать такого от Петербургского университета, он всегда казался мне престижным местом, где преподаватели – квалифицированные специалисты, а не криминальные элементы, – рассказывает Антон.

Он привязал ее к стулу и методично избивал, душил шнурком, угрожал изуродовать лицо горячим утюгом

Действительно, публикация об избитой студентке впечатляет: там приводится ее заявление в полицию от 1 декабря 2008 года, где она подробно описывает, что когда она решила расстаться со своим любовником Олегом Соколовым, он привязал ее к стулу и методично избивал, душил шнурком, угрожал изуродовать лицо горячим утюгом, убить и закопать на стройке, так что никто не найдет и не узнает. Девушка полагает, что ее попытки наказать своего мучителя были обречены, поскольку на его стороне – деньги и влиятельные друзья, а у нее нет ни того, ни другого.

Добиться правды Антону Кужиму и его другу помогает московский историк и режиссер Евгений Панасенков, обвиняющий Олега Соколова в краже своих научных концепций.

Они борются за правду, они знают мои исследования

– Мне за свою жизнь приходилось встречать людей неприятных, но с таким явлением, как Соколов, я никогда не сталкивался. Поражает его чудовищная наглость, ему вообще не стыдно. На записи видно – студентов бьют в спину, причем тот, кто избивает – не только студент Соколова, но его подчиненный, ряженый в его игре в солдатики. И, конечно, наши замечательные правоохранительные органы фактически бездействуют – пересылают бумажки туда-сюда. Ко мне ребята обратились за помощью, а я – к своим юристам, и они выяснили, что городская прокуратура посылает материалы в районную, районная в городскую. Это безобразие. Ребята обращаются ко мне, потому что они борются за правду, они знают мои исследования, и они просто спросили Соколова – почему вы не можете ответить на обвинения в плагиате – как ученый, как мужчина. И вот случилось то, что случилось.

Я думал, что это самое мерзкое, что я знал про этого человека, но вот всплыла публикация в "МК". Я просто не могу представить, как человек может избивать связанную девочку. И самое чудовищное – ведь опровержений не было: Соколов и тут молчит. На Западе человеку в этом случае было бы стыдно на улицу выходить, не то что преподавать. А правоохранительные органы должны были немедленно все проверить, взять документы, справки, заново разобраться – это чудовищный непрофессионализм и пренебрежение к гражданам. Ну а в Соколове "прекрасно" все – и профессиональные качества тоже. Как он истерично кричал в ролике у Гоблина, подменял информацию о моей книге. Ну возьми и напиши свою книжку, зачем же так оскорблять коллегу? Его плагиат виден невооруженным глазом.

Бумаги ходят из районной прокуратуры в городскую и обратно, и от этого происходит задержка

Студенты СПбГУ подняли материалы международной научной конференции 2002 года о Бородинской панораме, и там есть доклад сотрудника Эрмитажа Павла Суслова, который рассказал, что он четыре года трудился над книгой "Армия Наполеона", которая потом вышла под именем Олега Соколова. А у меня он своровал идеи и тексты из двух работ, первая – это статья 2002 года о влиянии континентальной блокады Англии на экономику России после Тильзитского мира. Все всегда знали, что эта блокада так пагубно влияла на экономику России, что нельзя было не воевать. А я привел множество цифр и фактов и доказал, что это не так. Свои тезисы я повторил в 2004 году в монографии "Правда о войне 2012 года". И вдруг в 2012-м выходит книжка Соколова "Дуэль двух империй". Любой специалист понимает, что это парафраз названия известной монографии Владлена Сироткина "Дуэль двух дипломатий. Франция и Россия после Тильзита". То есть сначала мы видим это название, а потом – подробно, по ступеням изложены доказательства моей концепции про континентальную блокаду, причем в конце написано, что никто после Тарле и Злотникова с 1940-х годов не занимался этой темой.

– Как вы собираетесь помочь Антону Кужиму и его другу?

– Для меня открытие и большое счастье, что есть такие ребята. Я и не надеялся, что кто-то осмелится прийти и задать такой вопрос этому человеку. Эти ребята приезжали ко мне на лекцию в Москву, это изумительные люди, честные, искренние, конечно, я им помогаю и интеллектуально, по учебе, и я нашел знакомого юриста, который помогает им нужные бумажки писать в Питере. Этот юрист уже проделал колоссальную работу, послал миллион запросов, и только когда он обратился в суд с просьбой разобраться, что происходит, почему бездействует прокуратура, ему ответили, что бумаги ходят из районной прокуратуры в городскую и обратно, и от этого происходит задержка.

Евгений Панасенков подчеркивает, что в деле избитых студентов есть и видеозапись, и медицинские справки – то есть все материалы для привлечения виновных к ответственности. Но, по словам историка, ему дали понять, что даже если есть все документы, дело возбудят только в том случае, если правоохранительные органы удастся как-то заинтересовать.

Адвокат Дмитрий Захватов полагает, что Олег Соколов предпринимает некие действия, направленные на то, чтобы полиция бездействовала.

Не исключаю, что тут имеют место какие-то договоренности, благодаря чему виновным даются поблажки

– Ведь все признаки как минимум правонарушения налицо, полиция была обязана возбудить хотя бы дело об административном правонарушении, хоть на самом деле это преступление. Но все эти факты замалчиваются, полиция пытается их замять. Другого объяснения у меня нет. Потому что есть видеозапись, и мне доподлинно известно, что участковый Петросян допрашивал студента Сабира Еникеева, избивавшего Антона и его друга, а также самого Соколова. Видео посмотрело огромное количество людей, и нет никаких оснований не привлекать людей к ответственности. Не исключаю, что тут имеют место какие-то взятки или договоренности, благодаря чему виновным даются поблажки и возможность уйти от ответственности.

Комиссия по этике в университете определила поведение Соколова как неэтичное и наложила на него дисциплинарное взыскание. Конечно, хорошо бы еще разобрались с преступлениями, которые, возможно, были совершены Соколовым десять лет назад в отношении студентки – очень жаль, что этому делу не был дан ход. Я не знаю, есть ли у Соколова могущественные друзья, но я вижу, что полиция бездействует, хотя для того, чтобы в этом деле разобраться, не нужно какой-то специальной квалификации и знаний. Мы сейчас собираемся добиться от полицейских, которые занимаются эти делом, чтобы нам выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое в нарушение Уголовно-процессуального кодекса не было нам выдано и не было направлено потерпевшим.

По словам адвоката, после этого защита намерена его обжаловать и добиваться проведения надлежащего расследования и возбуждения уголовного дела.

К сожалению, пресс-служба СПбГУ не сочла возможным в разумные сроки ответить на вопрос о том, как относится университет к репутации доцента Олега Соколова, а также сообщить его координаты – чтобы можно было узнать его точку зрения на инцидент с избитыми студентами.