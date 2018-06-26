В Сирии - 45 тысяч беженцев после начала наступления Асада

Не менее 45 тысяч человек за последние дни покинули свои дома, спасаясь от боевых действий, которые возобновились на юго-западе Сирии. Такие данные приводит ООН. Войска сирйиского президента Башара Асада ведут наступление на районы, занятые повстанцами. Сообщается о бомбежках населенных пунктов. По данным наблюдателей, в них принимают участие и российская авиация.

Беженцы из районов, где идут бои, направляются к границе с Иорданией. Власти этой страны ранее, однако, заявили, что не готовы предоставить им убежище, поскольку уже приняли несколько сот тысяч беженцев из Сирии.

По сообщениям сирийских правительственных СМИ, войскам Асада удалось выбить повстанцев из нескольких районов в провинции Дераа. Часть территории была оставлена без боя.

Соединенные Штаты призывали Дамаск и Москву прекратить наступление. Однако, как сообщается, они предупредили повстанцев, что не окажут им военную помощь.

За последние месяцы сирийская армия заняла ряд территорий, которые не контролировала несколько лет. Под контролем повстанцев остаются только провинция Идлиб на севере страны и участок у границы с Иорданией на юге - где сейчас идут бои, а также северо-восточные районы, которые при поддержке США контролируют Сирийские демократические силы, ядро которых составляют отряды курдов.