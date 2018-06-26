На Западном фронте России без перемен

К чему привела Россию война с Украиной в Донбассе? Почему российские СМИ обещают наступление украинской армии в Донбассе, но снижают число публикаций о событиях в Украине. Состоится ли обмен задержанными, пленными, осужденными, которого и добивается своей голодовкой Олег Сенцов.

Обсуждают корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, российский публицист Игорь Яковенко, украинский политолог Тарас Березовец, военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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