Глава Пентагона Джим Мэттис начал поездку по странам Азии

Соединенные Штаты должны активизировать свою роль в Арктике, которую Вашингтон рассматривает как всё более важный и активно развивающийся регион мира. Министр обороны США Джим Мэттис заявил об этом журналистам на Аляске, перед началом своего азиатского турне. Частью этой работы, по словам Мэттиса, будет усиление береговой охраны США.

В последние годы, в связи с потеплением в северных широтах, расположенные там страны проявляют повышенный интерес к разведке и оценке рентабельности месторождений углеводородного сырья в Арктике. Как США, так и Россия проявляют интерес к бурению скважин в Арктике, а Россия уже усилила свое военное присутствие на севере, отмечает агентство Reuters.