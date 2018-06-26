В Тбилиси обнародован список граждан России, подозреваемых в преступлениях

Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на первом же брифинге для журналистов, что правительство разработало список лиц, совершивших преступления против грузинских граждан на окупированных территориях – Абхазии и Южной Осетии. В список внесены сотрудники администраций и силовых ведомств частично признанных республик, обвинённые в убийствах и пытках грузин. Против них возбуждены уголовные дела.

Список, о разработке которого на брифинге сообщил сам премьер-министр Мамука Бахтадзе, назван по имени Гиги Отхозория, убитого абхазским пограничником Рашидом Канджи Огли на границе с Абхазией 19 мая 2016 года и Арчила Татунашвили, забитого до смерти 22 февраля 2018 года в следственном изоляторе Южной Осетии.

Всего в списке должностных лиц и сотрудников силовых структур, причастных к этим и другим преступлениям против грузинских граждан - 33 имени. В основном это жители Абхазии и Южной Осетии. Практически все они - граждане России. Однако в списке нет российских должностных лиц и высших руководителей частично признанных республик. Грузинские власти неоднократно возлагали ответственность за все преступления именно на Россию и её "окупационные войска", - "осуществляющие эфективный контроль на територии Абхазии и Южной Осетии".

Премьер-министр Бахтадзе сообщил, что "Список Отхозория - Татунашвили" вскоре будет расширен. Документ направят в Интерпол и во все государства, с кем Грузия поддерживает дипломатические отношения, с требованием немедленного ареста и экстрадиции фигуранта списка, если он появится в этих странах.