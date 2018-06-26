Россия против того, чтобы ОЗХО определяла виновных в химатаках

На конференции стран-участниц Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге в среду 27 июня пройдет голосование по вопросу о расширении полномочий ОЗХО при определении ответственности виновных за использование химического оружия.

Проект предложен Великобританией и поддержан целым рядом стран. Они утверждают, что принятие этого документа поможет установить ответственных, в частности, за химические атаки в Сирии.

Сейчас эксперты ОЗХО могут определить сам факт того, имела ли химическая атака место, но не имеют полномочий для того, чтобы возложить на кого-либо ответственность за нее.

Великобритания предложила принять документ консенсусом. Против, однако, высказались Россия, Сирия и Иран. По их просьбе голосование было отложено на сутки.

Страны Запада и сирийские повстанцы обвиняют режим сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия во время войны в Сирии, а Россию - в стремлении скрыть факты. 7 апреля в городе Дума, как утверждается, при химической атаке погибли десятки людей. Дамаск и Россия отрицают это, утверждая, что Сирия уничтожила все запасы химического оружия. Доклад комиссии ОЗХО, побывавшей в Думе, пока не опубликован.