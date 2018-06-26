Верховный суд США поддержал указ Трампа против мигрантов

Верховный суд США поддержал иммиграционный указ президента Дональда Трампа, согласно которому граждане из ряда мусульманских стран не смогут посещать США.

Запрет на въезд коснется выходцев из Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, у которых нет виз или вида на жительство в Соединенных Штатах.

Главный судья Верховного суда Джон Робертс отметил, что власти представили достаточно обоснований для поддержки указа, исходя из соображений национальной безопасности.

Трамп, комментируя решение Верховного суда, заявил, что оно является огромной победой для американского народа и Конституции.

Критики Трампа считают его указ дискриминационным по отношению к мусульманам.

Трамп подписал указ в марте 2017 года. В сентябре окружной суд ограничил действие документа. В частности, запрет на въезд был снят с близких родственников граждан США. Однако вскоре Верховный суд восстановил действие указа. Сегодняшнее решение суда окончательное.