Иркутск: горожане требуют выпустить из СИЗО инвалида-колясочника

Несколько сотен жителей Иркутска вышли во вторник на митинг в поддержку инвалида-колясочника Дмитрия Матвеева, который содержится в следственном изоляторе по подозрению в организации похищения человека. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Митинг организовали активисты Ассоциации некоммерческих организаций инвалидов "Прибайкалье". Они заявили, что Матвеев инвалид первой группы и его нельзя содержать в изоляторе, который не приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Митингующие держали плакаты "В колясках – тоже граждане России", "Сменить меру пресечения Матвееву", "Свободу инвалиду Матвееву", "Следователь, помни: инвалиды тоже люди".

"У Дмитрия Геннадьевича такие же проблемы как у нас, плюс ко всему у него еще и эпилепсия. Он прошел медицинское освидетельствование. Медицинское заключение у нас есть, там четко сказано, что он не может находиться в СИЗО длительное время, ему необходим медицинский уход. Мы выступаем только за изменение меры пресечения. Мы исключаем какое-то давление на следствие и суд", – рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалий" организатор митинга Сергей Макеев.

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