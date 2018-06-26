Киберполиция Украины заявила об угрозе российской хакерской атаки

Российские хакеры готовят масштабные атаки на украинские компании и государственные учреждения. Об этом в интервью Reuters заявил глава киберполиции Украины Сергей Демедюк.

По словам Демедюка, первые данные об активности хакеров обнаружили в начале года. Киберполиция проанализировала программное обеспечение, включая фишинговые письма из госучреждений, и обнаружила, что злоумышленники планируют запустить вирус в определенный день. Масштабы атаки сравнимы с вирусом NotPetya.

Демедюк отметил, что Украина сотрудничает со спецслужбами других стран, однако названия этих государств он не раскрыл.

Масштабная кибератака с использованием вируса NotPetya произошла год назад. В основном от нее пострадали крупные предприятия в России и на Украине. Вирус блокировал внутренние сети компаний. За разблокировку злоумышленники требовали сумму в биткоинах в эквиваленте 300 долларов США. Тогда США, Великобритания и ряд других стран обвинили в распространении вируса Россию. Москва свою причастность к кибератакам отрицает.