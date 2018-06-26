СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может пройти в Хельсинки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может состояться в 15 июля в Вене.

Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет.

27 июня в Москву прибывает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он должен обсудить возможность встречи президентов двух стран.

Издание Politico отмечает, что Хельсинки находится недалеко от России и у Путина будет возможность вернуться в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу. Он пройдет 15 июля.

Дональд Трамп и Владимир Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов и по меньшей мере восемь раз беседовали по телефону. Отдельной встречи президентов России и США, однако, не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.