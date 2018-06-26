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В Судане отменили смертный приговор жертве насилия

Судане отменили смертный приговор Нуре Хуссейн, осужденной за убийство мужа. Суд заменил смертную казнь на пять лет тюрьмы, сообщает CNN.

Родители решила выдать Хуссейн замуж в 15 лет, но позволили закончить школу. Сейчас девушке 19 лет. В мае 2018 года суд признал ее виновной в убийстве 35-летнего мужа и приговорил к повешению. Осуждённую выдали замуж насильно. После свадьбы она отказалась от секса с супругом, и он ее изнасиловал. Когда он предпринял вторую попытку, девушка его зарезала. После убийства Хуссейн обратилась за помощью к родителям, однако они обратились в полицию.

После приговора в интернете была развёрнута кампания #JusticeForNoura за отмену казни. Решение суда резко критиковали в ООН и в Amnesty International.

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