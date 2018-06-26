Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 24600 евро 13 россиянам, которые жаловались на длительное содержание в отделах полиции до суда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Суд объединил жалобы из разных регионов в одно дело. Уточняется, что задержанные находились в отделах полиции без составления протоколов от семи до 72 часов. Суд решил, что в отношении заявителей было нарушено право на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека).

Самые крупные компенсации в три тысячи евро суд назначил троим задержанным, которые провели без оформления в полиции более 72 часов.