Бывший подрядчик АНБ США признал вину за утечку документов

Обвиняемая в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ) США признала свою вину. Риалити Ли Виннер, бывшая сотрудница компании-подрядчика Пентагона, на суде 26 июня пошла на сделку со следствием. Об этом сообщает Fox News.

Виннер грозило десять лет тюрьмы. После её признания прокурор заявил, что срок может быть сокращён почти вдвое.

Об утечке стало известно год назад. Тогда журналист обратился в АНБ с просьбой прокомментировать доклад и предоставил его копию. В документе говорилось, что российские спецслужбы совершали кибератаки на поставщиков программного обеспечения для избирательных участков на выборах президента США в 2016 году. На допросе Виннер признала, что распечатала секретный доклад и передала его журналистам издания The Intercept.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда отверг причастность российских спецслужб к кибератакам на избиркомы в США. По его словам, Москва не была знакома с содержанием секретного доклада АНБ.