США отговаривают Турцию от военного сотрудничества с Россией

Передача Турции новейших американских истребителей F-35 может оказаться под вопросом, если Анкара не откажется от намерения приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом заявил на слушаниях в Сенате заместитель государственного секретаря США Уэсс Митчел. При этом он сослался на законопроект, предусматривающий применение санкций к компаниям, сотрудничающим с российским военно-промышленным комплексом.

Отношения Соединенных Штатов и Турции обострились в последнее время из-за разногласий по поводу американской политики в отношении Сирии и ареста турецкими властями нескольких десятков американских граждан, включая пастора Эндрю Брансона, обвиненного в пособничестве терроризму.

Вместе с тем Митчел подчеркнул, что Турция — “ключевой союзник“ США по НАТО, участвующий в кампании против боевиков “Исламского государства“. Во вторник Дональд Трамп поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах.

Между тем стало известно, что Соединенные Штаты могут предложить Индии свой зенитно-ракетный комплекс типа THAAD, если она воздержится от покупки российских С-400.