"ВКонтакте" запускает платежную платформу VK Pay

В российской социальной сети "ВКонтакте" с 27 июня начнет работать платежный сервис VK Pay, который позволит оплачивать покупки с помощью своего аккаунта. Об этом РБК сообщил представитель "ВКонтакте".

На первом этапе функция станет доступна для всех владельцев сообществ соцсети. Позже "ВКонтакте" появится площадка, через которую свои услуги будут предлагать компании-партнеры социальной сети. Со временем функция оплаты через VK Pay будет добавлена и на сайты партнеров .

Представитель "ВКонтакте" рассказал, что покупатели и небольшие продавцы пока не будут платить комиссию за ввод, вывод и перевод средств.. Однако соцсеть рассматривает возможность введения комиссии в будущем.

Сообщения о том, что "ВКонтакте" готовит запуск собственной платежной системы VK Pay на базе существующей системы денежных переводов, появились в марте. По информации СМИ, пользователи с ее помощью смогут оплачивать услуги ЖКХ, такси, бронировать отели, покупать билеты и еду.