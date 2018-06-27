ВШЭ: 17 процентов мужчин в России могут не дожить до пенсии

В первом поколении россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4 процента мужчин и шесть с половиной процентов женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты Института демографии Высшей школы экономики. Шансы дожить до пенсии у ныне живущих потенциальных пенсионеров будут снижаться от года к году, полагают эксперты.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что реформа должна осуществляться поэтапно. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. Реформа начнется с января 2019 года. 14 июня законопроект в первом чтении рассмотрела Государственная дума России.

Профсоюзы начали собирать подписи под петицией президенту Владимиру Путину с требованием не повышать пенсионный возраст в России. На сегодняшний день ее подписали почти два с половиной миллиона человек. Власти 30 российских городов согласовали заявки на акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Согласно опросу фонда "Общественное мнение", идею повышения пенсионного возраста не одобряют 82 процента россиян. Треть боится не дожить до пенсии.