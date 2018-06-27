Марадона рассказал, что с ним случилось на матче Аргентина-Нигерия

Бывший нападающий и тренер аргентинской сборной по футболу Диего Марадона опроверг сообщение о своей госпитализации во время матча Аргентина-Нигерия, который состоялся накануне в Санкт-Петербурге.

Как рассказал Марадона в фейсбуке, в середине игры у него сильно заболела шея. Доктор проверил его и посоветовал ехать домой, но он решил остаться, так как команда Аргентины "рисковал всем", написал Марадона. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

Ранее сообщалось, что вечером 26 июня Марадоне стало плохо на стадионе. Судя по видеозаписям, выложенным в твиттере, 57-летний аргентинец смог покинуть VIP-трибуну "Санкт-Петербург-Арены" только при помощи охраны.

В СМИ также появилась информация, что после осмотра врачами "скорой помощи" Марадона был ненадолго госпитализирован. Позже он вылетел на частном самолете в Москву, где в среду, как ожидается,посетит матч между сборными Бразилии и Сербии.