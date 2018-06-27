Хищения при строительстве верфи "Звезда" превысили 7 млрд рублей

При строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено, по предварительным данным правоохранительных органов, не менее семи с половиной миллиардов рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

В 2016 году сообщалось о хищениях на сумму не менее пяти миллиардов рублей.

Расследование дела продолжается уже четыре года, напомнил собеседник агентства. Главным обвиняемым по делу о хищениях при строительстве судоверфи проходит бывший генеральный директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Игорь Борбот, который в настоящее время скрывается в США. Еще один обвиняемый - Алексей Бойцов — был депортирован в Россию из Соединенных Штатов и частично признал вину.

Судоверфь "Звезда" в закрытом городе Большой Камень является крупнейшим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок. На её базе в настоящее время реализуется проект по созданию комплекса по строительству гражданских судов и нефтяных платформ. Координацией строительства верфи, которое ведётся с 2009 года,занимается Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, входящий в состав группы "Роснефть". В "Роснефти" инвестиции в строительство судоверфи оценивают в 200 миллиардов рублей.