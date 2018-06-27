Ректор саратовского вуза отстранен по ходатайству ФСБ

Саратовский суд принял решение отстранить от должности ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Игоря Плеве, который проходит подозреваемым по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.



Согласно материалам дела, ректор стал подозреваемым после того, как трудоустроил сотрудника в архив вуза. По версии следствия, работник фактически обязанностей не исполнял, числясь сотрудником в 2017–18 годах и получая зарплату. Причиненный вузу ущерб оценен в 125 тысяч рублей. Сотрудник УФСБ по Саратовской области, представлявший материалы предварительного следствия, отметил, что для объективного расследования дела необходимо отстранение ректора от должности.

Плеве заявил, что не признает себя растратчиком и считает, что его не хотят видеть в его нынешней должности. Он подчеркнул, что ходатайство ФСБ было объявлено за два дня до истечения его полномочий как ректора.

"Волей-неволей у меня возникают мысли, что мое избрание на новый срок было неуместно, и в данной ситуации есть смысл попытаться найти хоть какую-то зацепку, чтобы, скажем так, остановить мою работу в роли ректора СГТУ", – заявил Плеве в суде.



На время отстранения от должности Игорь Плеве будет получать пособие в размере прожиточного минимума, установленного для взрослого трудоспособного населения: 10 тысяч рублей.