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Умер математик и лингвист Владимир Успенский

Владимир Успенский

Советский и российский математик и лингвист Владимир Успенский скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила переводчик Мария Чепайтите, не уточнив место и причины смерти ученого.

Выпускник механико-математического факультета МГУ Владимир Успенский известен как популяризатор науки, автор десятков книг и научных работ и один из основателей отделения структурной лингвистики на филологическом факультете Московского государственного университета.

Успенский также возглавлял кафедру математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ. Ученый неоднократно заявлял о близости гуманитарных наук и математики и посвятил этой теме свое эссе "Математическое и гуманитарное: преодоление барьера".

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