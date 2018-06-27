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Нуреев. Похороны и воскресение в Большом. Эфир в 19:05

Кадр из фильма о Рудольфе Нурееве, снятый в Татарстане

Балет "Нуреев" постановки Кирилла Серебренникова с трудом пробивает себе дорогу к зрителю. МХТ может остаться без спектаклей Константина Богомолова. Чем лучше - тем луже - принцип современного театрального мира? Обсуждают театровед Григорий Заславский, театральный критик Алла Шендерова и музыкальный критик Артур Гаспарян. Ведущая Елена Рыковцева

Звоните в эфир по номеру 8-800-200-22-12

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