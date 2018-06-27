Фейк о самоубийстве Родченкова опубликовали RT и РИА Новости

Сообщение о попытке самоубийства бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова оказалось шуткой. Однако информацию опубликовали агентства RT и РИА Новости со ссылкой на собственные источники. В СМИ уже признали, что воспользовались непроверенной информацией, сообщает агентство РБК.

Новость о госпитализации Родченкова появилась на сайте ИА "Панорама", который специализируется на публикации сатирических и выдуманных новостей. В сообщении говорилось, что 19 июня Родченкова увезли из квартиры после просмотра футбольного матча. У него обнаружили шесть пачек успокоительного. 27 июня RT опубликовало новость о том, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории пытался покончить с собой. Агентство сослалось на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. Он заявил, что получил информацию от "коллег из США по линии комитета" и что происшествие "сильно скрывается американскими спецслужбами". РИА Новости сообщило, что причиной попытки самоубийства Родченкова мог быть иск от российских биатлонистов на сумму тридцать миллионов долларов. Агентство сослалось на источник в правоохранительных органах.

Родченков, который сейчас скрывается в США, рассказал в 2016 году New York Times, что ФСБ организовала схемы, включающие подмену допинговых проб на Играх в Сочи в 2014 году, чтобы скрыть практику использования допинга спортсменами из российской сборной. Он также подтвердил содержание секретных документов, которые, согласно ARD, говорят о том, что государственная допинговая практика существовала для Олимпиады 2008 года в Пекине и в Лондоне в 2012 году.